Проскурякова в укороченных джинсах и белой куртке отметилась на прогулке с сестрой и дочкой

Певица показала, как проводит выходные. К ней приехала сестра.

Юлия Проскурякова является известной певице. Она в свои 39 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Артистка счастлива в браке с Игорем Николаевым. Влюбленные обычно проводят время на море. Они любят гостить у старшей дочки Николаева Юлии в США. Но этой весной супруги почти не покидали Москву, а летом они проводят время на природе и на съемках.

4 июня Проскурякова решила показать, как она гуляет с сестрой Ольгой и дочкой Вероникой. Певица облачилась в укороченные джинсы и белую куртку.

Кэжуал лук дополнили кеды. В таком же стиле оделась и ее сестра. Они позировали у пруда на тропинке. Юлия призналась, что фотографировал их Николаев. Супруги насладились теплой погодой в свой выходной.

«К нам сестрички приехали. Оля и племянница Злата. Мы всем желаем хороших выходных и прекрасного настроения», — написала звезда.

Поклонники восхитись дружной семьей. Многие отметили, что Проскурякова похорошела. «Какие вы красотки и как красиво вокруг», «Очень рада за вас, что вы встретились вместе вы действительно красивые люди», «Такие уже летние», «Девочки у вас хорошенькие», «Теперь Веронике есть, с кем играть», «Очень солнечные кадры», — прокомментировали пост подписчики.

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