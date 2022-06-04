Домашний вечер: Топурия в костюме оверсайз в бельевом стиле покрасовалась с крохой-сыном

Солистка группы «А’Студио» поделилась трогательными семейными кадрами. Оказалось, что у нее дома даже есть козы и другие животные.

Кети Топурия уже давно выступает на публике. В свое время она стала солисткой группы «А’Студио». Тогда к ней пришла слава.

Теперь певица не только регулярно выпускает новые треки, но и хвастается новыми стильными образами. В последнее время она часто демонстрирует модные джинсы, кардиганы и шляпки. Не так давно звезда вернулась с гастролей.

На днях Топурия показала, как дети резвятся на природе. У нее растет дочка Оливия от первого брака, а также сын Адам от нынешнего мужа Льва Деньгова. А вот на этот раз певица засняла, как дочка кормит козочек и козлят. Артистка держит у себя целое хозяйство во дворе.

«Этот старший, а это младший, поэтому он так много ест. А этот я не знаю кто», — делилась Оливия.

Вечером Кети смотрела телевизор. Она покрасовалась на диване в костюме в бельевом стиле цвета зеленой травы. Примечательно, что на ней сидел маленький сын. Адам с любопытством наблюдал за происходящим на экране.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие заметили, что годовалый сын звезды подрос. «Какая вы красивая даже дома», «Очень мило», «Малыш у вас сладкий», «Как Адам быстро растет», «Просто суперская семья», «Какая вы классная мама», «Роскошный вечерок», «Он такой спокойный. Пупсик», — стали писать пользователи Сети.

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