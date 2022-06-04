«Попросил купить разноцветные шарики и украсить в стиле флага Украины»: Сазыкина – о причудах Дорна

По словам продюсера, работу с данным музыкантом можно охарактеризовать одним словом – истерика.

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала о заскоках украинского музыканта Ивана Дорна. По его словам, он вел себя во время приездов в Россию истерично. Сазыкина уверена, что Дорн находился в те времена под сильнодействующими наркотиками.

Как заметила Сазыкина, в 2014 году продюсер лично участвовала в организации новогоднего концерта музыканта в столичном ресторане. За выход на сцену он запросил сто тысяч евро и 50% предоплату, которую отказался корректировать с учетом скачков курса до 100 рублей за евро, сообщает 5-tv.ru.

«В общем, 31 декабря. Он приезжает в гостиницу, которую любит в Москве. Попросил, чтобы ему купили разноцветные шарики и украсили в стиле флага Украины люкс. Ну представляете, что за бред — я не забуду никогда, как мы в этом несчастном номере с менеджером отеля надували эти шарики и проклинали все на свете». Олеся Сазыкина

Напомним, что Иван Дорн за последнее время сделал несколько ярко выраженных антироссийских заявлений. Сам музыкант при этом покинул Украину и находится в Европе.

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