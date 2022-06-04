Алсу в изумрудных брюках палаццо и тельняшке повеселилась в гостях у Киркорова

Певица провела вечер на праздновании 90-летия Бедроса Киркорова. Она отметилась в стильном наряде.

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Теперь певица успевает совмещать карьеру и материнство. Она растит дочек Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля.

Также в свои 38 лет артистка продолжает выступать на сцене и демонстрировать яркие образы. Не так давно звезда всех удивила, когда оказалась участницей шоу «Маска», где скрывалась в костюме Пчелы.

А вот на днях Алсу побывала в гостях у Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады закатил сюрприз-вечеринку для своего отца Бедроса в честь его 90-летия.

На празднике появилось много именитых персон: Лариса Долина, Наташа Королева, Владимир Винкур. Для такого особенного вечера Алсу облачилась в изумрудный костюм с брюками палаццо. Она подчеркнула свою стройную фигуру.

Потом певица надела тельняшку и фуражку. Она поддержала морской дресс-код вечеринки, ведь даже приглашения были оформлены в такой тематике. Гости разошлись уже ночью.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие назвали ее образ элегантным. «Какая красивая», «Наряд прям бесподобный», «Как вы изысканно выглядите», «А вам и тельняшка идет», «Цвет наряда просто бомба», «Какая же вы роскошная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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