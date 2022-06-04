«Трижды не попасть в ворота — явно виноваты не ворота»: экс-жена Кержакова — о свадьбе футболиста

Спортсмен решил заключить свой уже четвертый брак с продюсером Евгенией Ледащевой.

Вторая жена футболиста, а ныне тренера Александра Кержакова Екатерина Сафронова порадовалась предстоящей свадьбе экс-мужа с продюсером Евгенией Ледащевой и пожелала ему не забывать детей от предыдущих отношений.

Как она отметила, старшая дочь звезды от первого брака «находится периодически в проблемах». Младшими детьми Кержаков, как заверила Сафронова, вообще мало интересуется, сообщает МК.ru.

«Желаю Александру только всего лучшего. Но если есть желание размножаться, стоит перед этим сто раз подумать. Трижды не попасть в ворота — явно виноваты не ворота». Екатерина Сафронова

Напомним, что у Кержакова дочь Дарья от первого брака с Марией Головой. Сын Игорь от Сафроновой и сын Артемий от третьей жены Миланы Тюльпановой. Каждый развод футболиста сопровождался скандалами и битвой за детей.

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