«Все меня совращают, а я не устаю»: Елена Проклова назвала себя «той еще затейницей»

Как отметила актриса, она могла себе позволить влюбляться в лучших мужчин своего времени.

Актриса Елена Проклова в документальном фильме «Марк Рудинштейн. Король компромата» на ТВЦ рассказала о своей очень бурной молодости.

«Я была без мужа в 18 лет, как-то могла себе позволить не быть одинокой и влюбляться в лучших мужчин моего времени. Ну, вот прям такая я… Все меня совращают, а я не устаю». Елена Проклова

Как отметила Елена Проклова, она по жизни «та еще затейница». При этом она заметила, что могла себе позволить делать в молодости то, что ей нравится.

Напомним, что год назад Елена Проклова рассказала в одной из программ о домогательствах к ней в юном возрасте известного режиссера. Фамилию она называть не стала, но все догадались, что речь шла об Олеге Табакове.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.