«Моя миссия — бороться с русофобией»: Нетребко сделала заявление

Анну Нетребко журналисты австрийского издания Zeit попытались вывести на очередные высказывания против России. Однако на этот раз оперная дива не поддалась влиянию.

Она признала, что перед ее скандальным заявлением на нее оказывали давление сразу несколько сил. Артистка боялась, что против нее введут санкции и лишат австрийского паспорта. Тем не менее в интервью сказала, что любит свою страну, свой народ и не желает отказываться от того, что русская. Она надеется, что ее поступок рано или поздно перестанут воспринимать, как предательство.

В настоящий момент ее сильно удручает, что в мире обострилась русофобия и своим творчеством она попытается восстановить баланс.

«Недавно я выступала в Париже и Милане с произведениями Чайковского и Рахманинова. И то, и другое не имеет никакого отношения к нынешней ситуации. Моя миссия в том, чтобы бороться с русофобией, выступая на сцене, в том числе и в русском репертуаре, что иногда нежелательно сейчас», — прокомментировала Анна Нетребко.

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