«У нее на многое раскрываются глаза»: Дмитрий Песков рассказал об отношении дочери к Франции

По словам пресс-секретаря президента, с этой европейской страной Елизавету всегда связывала симпатия и теплые чувства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его дочь Елизавета действительно очень любит Францию. В этой стране она училась и жила на протяжении нескольких лет.

По словам Пескова, много лет назад Елизавета переехала в Россию. Закончила магистратуру МГИМО. Сейчас Елизавета живет и работает в Москве. С Францией девушку связывают давние теплые чувства и симпатия.

Как добавил Песков Елизавета не один год трудится в Фонде развития русско-французских исторических инициатив. Сейчас она работает над проектом по раскопкам, а затем возвращению во Францию генерала Шарля Гюдена, сообщает ТАСС.

«И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже подпала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза». Дмитрий Песков

Напомним, что Елизавета Пескова попала под санкции Евросоюза. После этого ее отец заявил, что ему абсолютно понятна «несамостоятельность европейцев».

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