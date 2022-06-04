«Не общаются с агрессивным родственником»: Корчевников рассказал о распрях в семье Невзорова*

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» заявил, что журналист Александр Невзоров* не раз выступал с тотальной публичной ложью в отношении церкви. На проповедь этого он положил весь свой «огромный и прокуренный талант».
«Проповедь эта плодов не принесла даже в его собственной семье. Дочка и зять Невзорова — многодетная глубоко-верующая семья — насколько знаю, вынужденная не общаться со своим больным агрессивным родственником. Несчастный, глубоко больной человек вполне подходит своей новой несчастной глубоко больной родине».
По словам Корчевникова, публичной акцией присвоения Невзорову* гражданства Украины власти «плюнули снова с свою святую намоленную страну с огромным верующим народом». Корчевников заметил, что властям Украины, впрочем, давно плевать на свой народ.
По словам Корчевникова, вышел легион бесов из нашей страны вместе с этим человеком. «И отправлен этот легион в стадо, которое вот-вот сорвется в пропасть», — подытожил ведущий программы «Судьба человека».
Напомним, что Александр Невзоров* официально несколько дней назад стал гражданином Украины. Также паспорт этой страны получила и его жена Лидия.
* — признан в РФ иноагентом.
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