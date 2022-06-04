«Не общаются с агрессивным родственником»: Корчевников рассказал о распрях в семье Невзорова*

Как отметил телеведущий, дочка и зять журналиста – глубоковерующие люди.

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» заявил, что журналист Александр Невзоров* не раз выступал с тотальной публичной ложью в отношении церкви. На проповедь этого он положил весь свой «огромный и прокуренный талант».

«Проповедь эта плодов не принесла даже в его собственной семье. Дочка и зять Невзорова — многодетная глубоко-верующая семья — насколько знаю, вынужденная не общаться со своим больным агрессивным родственником. Несчастный, глубоко больной человек вполне подходит своей новой несчастной глубоко больной родине». Борис Корчевников

По словам Корчевникова, публичной акцией присвоения Невзорову* гражданства Украины власти «плюнули снова с свою святую намоленную страну с огромным верующим народом». Корчевников заметил, что властям Украины, впрочем, давно плевать на свой народ.

По словам Корчевникова, вышел легион бесов из нашей страны вместе с этим человеком. «И отправлен этот легион в стадо, которое вот-вот сорвется в пропасть», — подытожил ведущий программы «Судьба человека».

Напомним, что Александр Невзоров* официально несколько дней назад стал гражданином Украины. Также паспорт этой страны получила и его жена Лидия.

* — признан в РФ иноагентом.

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