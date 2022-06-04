«Может быть, болеет»: провальное выступление Брежневой прокомментировал Бабичев

Журналист Михаил Шахназаров выдвинул оригинальную теорию о том, что украинских музыкантов якобы специально привозили в Россию, чтобы испортить людям вкус. Досталось в том числе Вере Брежневой.

Он сказал, что видел ее живое исполнение. «Обнять и заплакать», — прокомментировал его Шахназаров.

А вот музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru решил оправдать Веру Брежневу. Он считает, что публицист просто мог нарваться на неудачный концерт артистки, которые бывают в работе абсолютно у каждого человека, ведь люди – не машины и чувствовать себя могут по-разному, как в душевном, так и в физическом смыслах.

«Может быть, он болеет, может, со связками проблемы, переутомление, потому что еще в докоронавирусные времена были большие гастрольные туры, и артист просто из-за накопившейся усталости где-то показывает себя не так ярко», — рассудил он в целом про музыкантов.

Бабичев заметил, что лично видел живые выступления Брежневой и «ничего ахового» не заметил в них, чтобы сильно критиковать.

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