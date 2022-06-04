Получила благословение: Кудрявцева в пудровом костюме и платке пришла к 90-летнему старцу Илию

Лера Кудрявцева ранее признавалась, что чувствует себя беспокойно в последнее время.

Ведущая Лера Кудрявцева в последние месяцы не скрывает, что беспокоится о своем будущем и будущем своих детей и внука. Она не раскрывает причины своей тревожности, но всегда активная в Сети стала меньше публиковать личные кадры.

Также известно, что ее муж хоккеист Игорь Макаров попрощался со своей спортивной карьерой и пытается найти себя в обычной жизни.

На фоне этих событий Лера Кудрявцева посетила 90-летнего старца Илия в Орловской области.

«Сегодня был чудесный день. Ездили за благословением», — написала в своем телеграме телеведущая.

Перед старцем Лера Кудрявцева предстала в розовом пудровом костюме с голубым платком на голове. Божий человек написал свое благословение звезде на бумаге.

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