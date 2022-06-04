Ксения Собчак озвучила сумму, которую платит Рената Литвинова за учебу своей дочери в Бельгии

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» озвучила сумму, которую платит актриса Рената Литвинова за обучение своей дочери Ульяны Добровской в Королевской академии изящных искусств бельгийского Антверпена.

Как заметила Ксения Собчак, Ульяна Добровская на финальном фэшн-показе года показала свою коллекцию перед собравшейся европейской публикой.

«Демна Гвасалия, который вместе с Ренатой и Земфирой был на показе, кстати, тоже там учился. Еще среди выпускников: Мартин Маржела, Дрис ван Нотен. Стоимость учебы в академии — от 7500 долларов в год». Ксения Собчак

Напомним, что Рената Литвинова несколько месяцев назад покинула Россию. Вместе со своей подругой певицей Земфирой они обосновались в столице Франции – Париже.

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