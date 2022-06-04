«Шансы только у банкомата»: Соболев высмеял новое шоу с Ивлеевой

Недавно стало известно, что Настя Ивлеева решила найти свою любовь в новом ТВ-шоу. Претендентов на руку и сердце популярной девушки будет 50. Комик Илья Соболев в своем микроблоге высмеял эту идею.

«Не завидую парням, которые будут биться за сердце Насти, потому что ее очень трудно удивить. У нее свой бренд чипсов, шоу с трансами, собственный марафон по похудению, она сосалась с Собчак. Чтобы ее удивить, я даже не знаю, кем ты должен быть. Думаю, что шансы есть только у банкомата», — пошутил Соболев.

Напомним, накануне стало известно, что петербургский фитнес-тренер подал иск в суд на Настю Ивлееву. Приверженца ЗОЖ возмутил марафон по похудению, который недавно запустила звезда.

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