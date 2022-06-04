Два поколения на одном видео: Нюша показала, как ее мама, сын и дочка развлекаются в бассейне в Дубае

Певица Нюша, несмотря на то, что ее родители разошлись очень рано (когда ей было два годика), очень близка и с папой, и с мамой.

Отец артистки Владимир Шурочкин продюсировал Нюшу и сделал ее настоящий звездой. А мама Ирина Шурочкина занималась ее воспитанием и образованием. Она и сейчас играет не последнюю роль в жизни своей взрослой дочки.

Ирина Владимировна вместе с 31-летней наследницей, внуками и зятем отправилась в Дубай, помогая дочери с малышами.

Нюша показала в своем телеграме, как мама с ее детьми весело проводит время в бассейне. Родительница певицы научила внучку нырять и плавать под водой, а внука самостоятельно держаться на воде в надувном круге.

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