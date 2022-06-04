Почти не узнать: сбежавшая в Европу Литвинова показала Земфиру

Артистки уехали из России несколько месяцев назад.

С началом определенных мировых событий многие российские медиаперсоны решили покинуть страну. Одни направились в Израиль, другие – в Прибалтику. Рената Литвинова и Земфира выбрали Европу. К тому же, с жильем проблем нет. Еще в 2015 году актриса купила в Париже квартиру.

Накануне Рената показала в своей соцсети снимок, на котором позировала ее дочь Ульяна и Земфира. Фото было сделано в Антверпене, где живет и учится единственная дочь Литвиновой. Некоторые фанаты не сразу узнали рок-исполнительницу с копной волос и в темных очках. Многие отметили, что певица заметно похудела.

Напомним, ранее Литвинова рассказала, что не бедствует в Европе. Она все также носит люксовые вещи и шикарные платья.

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