«Когда надо было поддержать президента, он это сделал»: Песков назвал Киркорова настоящим другом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на юбилее музыканта Бедроса Киркорова похвалил его сына — поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

«Филипп — мой друг. И он на самом деле настоящий друг. Сейчас такие события, которые всех проверяют. И что для меня важно, когда надо было первым поддержать президента, он это сделал. И когда надо было заступиться за друзей, он тоже это сделал». Дмитрий Песков

Как заметил Дмитрий Песков, за Филиппом Кирковым все-таки порой нужен глаз да глаз. Его он в шутку назвал «шаловливым мальчиком». Кроме того, Песков заметил, что Бедросу Киркорову необходимо следить и за внуками. Они очень любят своего звездного деда, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Бедросу Киркорову несколько дней назад исполнилось 90 лет. По этому случаю он пригласил на праздник своих самых близких друзей.

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