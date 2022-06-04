«На меня похожи – чуркообразные»: Алибасов рассказал о внебрачных детях по всей стране

Известно, что у Бари Алибасова есть взрослые сын и дочь – Бари-младший и Алена. В канун своего дня рождения продюсер заговорил о личном. Она признался, что в молодости успел обзавестись внебрачными детьми по всей стране, правда, сколько их – точно не знает.

«Всех их я точно не знаю и даже не видел. Потому что приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей, полгорода (нецензурное слово). И сколько там детей появилось? Да бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи – чуркообразные», — цитирует Алибасова «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Бари Алибасов озвучил размер своей пенсии. Продюсер заявил, что он получает такую же сумму пособия по возрасту, как и Алла Пугачева, — 52 тысячи рублей.

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