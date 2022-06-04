«На одни сухари хватает»: Алибасов признался, что получает такую же пенсию, как Пугачева

Ранее продюсер и не подозревал об этом.

Накануне дня рождения известный продюсер Бари Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии. Живет он на доходы от группы «На-На», которая продолжает гастролировать по России, а в эти дни находится в Ханты-Мансийске.

«Я не помню даже, когда последний раз держал деньги в руках. Лен, Лена (зовет помощницу. — Ред.)! Лен, сколько у меня пенсия? Ого, говорит, как у Аллы Борисовны: 52 тысячи рублей. Обалдеть! А чего ж ты мне рассказываешь, что нам на одни сухари хватает..?» — цитирует Алибасова «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Бари Алибасов раскрыл главный секрет. Оказывается, 6 июня продюсеру исполнится не 75, а 76 лет.

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