«Безумие какое»: жена Жигунова — об идее Магадана взять шефство над Ждановкой из ДНР

По словам журналистки, над ними самими шефство надо брать.

Жена актера Сергея Жигунова Виктория в «Телеграм» скептически отнеслась к новости, что Магаданская область возьмет шефство над городом Ждановка в ДНР и поможет в восстановлении. Она вспомнила, как побывала в поселке Армань, который находится в пятидесяти километрах от Магадана.

«Ехать через два перевала, которые зимой засыпает снегом. Тает в апреле. Вот пока засыпано, проехать нельзя. Скорой нет, школы нет. Раньше жило 2,5 тысячи человек, осталось восемьсот», — заметила Жигунова.

По ее словам, кругом разрушенные дома и бегают стаи диких собак. Ее знакомая рассказала, что когда ходит на кладбище, то берет с собой рыбу, чтобы медведям кидать. Иначе косолапые ее могут просто загрызть. По ее словам, медведи там по дворам ходят.

«Господи, над ними самими шефство надо брать, и чем быстрее, тем лучше. Численность населения области в 1989 году — 534 тысячи, сейчас — 137. Шефство они, млин, взяли. Как мы можем брать какое-то шефство, обустраивать что-то за счет своего бюджета, если сами с голой попой в большинстве регионов живем. Безумие какое». Виктория Жигунова

Напомним, что в Ждановке побывала делегация из восьми человек из Магаданской области. Возглавлял делегацию заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев. В состав вошли управленцы муниципального и регионального уровней.

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