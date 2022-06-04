«Рад, что девочки работают и выступают»: Авербух — об участии Щербаковой и Валиевой в шоу

Как отметил знаменитый хореограф, следующий сезон будет очень непростым и сложным.

Хореограф Илья Авербух в беседе с Teleprogramma.pro высказался об участии фигуристок Анны Щербаковой и Камилы Валиевой в ледовых шоу. Некоторые склонны считать, что таким образом фигуристки, по сути, поставили крест на своей любительской карьере.

«Анна Щербакова будет выступать в моем шоу в Сочи. О Камиле Валиевой зачем мне говорить? Камила — прекрасная. Я очень рад за нее. С 7 июля по 8 августа у нас пройдет 24 спектакля. Это шоу «Чемпионы». Оно состоится в ледовом дворце «Айсберг». Илья Авербух

Как отметил Илья Авербух, он не видит ничего страшного, что действующие спортсменки выступают в шоу. «Они таким образом реализуют себя. Это не мешает их дальнейшим планам. Сезон в следующем году будет очень непростым и сложным. Я очень рад, что все девочки работают и выступают», — заявил Илья Авербух.

Напомним, что Камила Валиева примет участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Она сыграет роль Настеньки.

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