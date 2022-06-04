«Много душ за ним отравленных»: Кормухина оценила получение украинского паспорта Невзоровым*

Как отметила певица, что мертво – умереть не может.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» оценила получение украинского паспорта известным журналистом и телеведущим Александром Невзоровым*.

«Лично для меня Невзоров* умер после программы «Бог с ними», где он изливал свою желчь и обиду на церковь. Потом довелось услышать запись его разговора с Березовским, у которого он угодливо выяснял, так ли он все делает». Ольга Кормухина

По словам Кормухиной, это громко слишком – умер. «Помните ставшую хитом фразу из «Игры престолов»: «Что мертво, умереть не может». Можно я не буду прикидываться добренькой и жалеть? Слишком много душ за ним отравленных», — заметила Ольга Кормухина.

Напомним, что Александр Невзоров* официально стал гражданином Украины. Также паспорт этой страны получила и его жена Лидия. Власти Украины подтвердили эту информацию.

* — признан в РФ иноагентом.

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