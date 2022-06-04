«Она — взбесившаяся баба»: Волочкова раскрыла детали инцидента с Берковой после боя Джигурды

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro рассказала об инциденте, который у нее случился с порноактрисой Еленой Берковой после боя ее друга актера Никиты Джигурды.

«Никита пригласил меня на свой бой в качестве секунданта. Я всегда его поддерживаю. Никита смело принимает вызовы от соперников. Он прекрасно вел бой с Бари Алибасовым-младшим. Наносил мощные удары. Судья, к сожалению, отдал победу Алибасову, хотя бой был равный. Я очень сильно переживала». Анастасия Волочкова

По словам балерины, в этот же вечер дралась и Елена Беркова. «У нее закончился бой, и она кричит: «Настя, я знаю, что ты здесь. Выходи сюда». А Никита пошутил: «Да она Вася кричит». Я вышла на ринг, а Беркова продолжала орать, как истеричка. Ксения Собчак отдыхает по сравнению с ней. Она кричит: «Ты зассала со мной драться». Хотя я просто не считаю нужным драться с ней», — заявила Волочкова.

Как заметила балерина, она как воин идет по жизни. «Многие мужчины могут позавидовать силе моего духа, стойкости и смелости по жизни. И вот в октагон вышел Никита Джигурда. Он сказал Берковой: «Леночка, балет и порнография – разные вещи. Тебе Настя нужна для пиара». Мой директор вывела меня из октагона. Когда бой Никиты закончился я была перепугана. Схватила Никиту за руку. И вдруг я почувствовала, что вся мокрая. Беркова с сосудом, в котором была вода, просто в меня плеснула. Всю меня облила. Я была в недоумении и шоке, не поняла за что. Она в истерике начала что-то кричать. Такая взбесившая баба. Я не стала плескать в ответ. Не считаю нужным уподобляться быдлу. Она выглядела просто нелепо. Беркова кричала: «Ты боишься со мной драться». Это был какой-то ужас. На следующий день у меня был спектакль, а сумасшедшие люди способны на любые провокации для привлечения внимания к себе. За счет состоявшихся личностей. Я не знала, как реагировать на этот трэш и просто уехала. Была в недоумении. Вот такое дешевое и абсурдное кино это было», — рассказала Волочкова.

Напомним, что Елена Беркова мечтала выйти в октагон с Анастасией Волочковой. Однако балерина ответила отказом.

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