Звезда, судя по всему, не очень переживает, что ей на 50 лет запретили въезд в Россию.

Певица Наргиз Закирова в «Телеграм» разместила запись, на кадрах которой находится в машине и поет хит музыканта Леонида Агутина «На сиреневой Луне».

В известной и очень когда-то популярной композиции, в частности, есть такие слова: «Ты забудешь обо мне на сиреневой Луне может даже на мгновение».

Надо отметить, что Наргиз Закирова на кадрах буквально светится от счастья. Судя по всему, ее не очень тревожит тот факт, что ей на 50 лет запрещен въезд в Россию.

Напомним, что Наргиз Закирова была депортирована в Узбекистан прямо из одного из московских аэропортов. Раньше 2072 года звезду в России увидеть не удастся. На тот момент исполнительнице, если она, конечно, доживет будет 101 год.

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