«С ним не скучно»: Курникова впервые призналась, чем ее покорил Иглесиас

В возрасте 9 лет Анна Курникова отправилась в США, чтобы играть в теннис. В 2001 году она познакомилась с испанским певцом Энрике Иглесиасом, после того, как получила приглашение сняться в его клипе. Тогда-то между ними и пробежала искра. Экс-теннисистка не скрывает, что влюбилась с первого взгляда. А вот чем ее покорил артист – она рассказала в новом интервью.

«Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно. Он и меня стимулирует действовать», — цитирует Курникову издание ELLE.

Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас воспитывают трех детей. Это двойняшки Люси и Николас, а также младшая дочка Маша.

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