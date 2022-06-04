«Хвастаюсь красотой»: Макеева в купальнике зажгла на Мальдивах

Актриса с мужем уехали в краткосрочный отпуск.

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни и венчания. Пара познакомилась на даче у звезды летом 2020 года, а в мае 2021-го связала себя узами брака.

Сразу после этого звезда театра с мужем улетела на Мальдивы в краткосрочный отпуск. Кадрами с отдыха Анастасия делится в своих соцсетях. На этот раз она позировала в купальнике, блеснув стройной фигурой.

«Хвастаюсь красотой. Чувство, когда бабочки и в животе, и на теле», — написала Макеева.

Напомним, в декабре прошлого года Анастасия Макеева отметила свое 40-летие, а накануне сменила фамилию. Теперь актриса стала Анастасией Мальковой-Макеевой.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.