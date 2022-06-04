«На руку другим дядям»: Галанин считает, что уехавшие из России звезды не отдают отчет своим действиям

О тех звездах, которые в феврале-марте этого года уехали из страны, высказывались многие медиаперсоны. Не остался в стороне и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

Музыкант считает их «внутренними противниками», которые действуют в интересах недругов своей страны.

«Я к ним всегда относился с сожалением. Потому что это свои люди, и жалко, когда твои собственные друзья-товарищи-приятели по-другому воспринимают то, что сейчас происходит. Надо понимать, что, занимая иную позицию, в этот момент играешь на руку совсем другим людям, совсем другим дядям», — сказал Галанин в интервью aif.ru.

Напомним, недавно певица Ольга Кормухина осудила Бориса Гребенщикова, который признался, что отправил 12 миллионов евро на помощь украинцам. Правда, позже лидер «Аквариума» отказался от своих слов.

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