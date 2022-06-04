«Когда услышал – чуть не расплакался»: Кушанашвили рассказал о звонке Меладзе

Недавно Валерий Меладзе заявил, что уходит из шоу-бизнеса. Музыкант решил вернуться к своей первой профессии, которую он получил в молодости в Николаевском институте. Отношения с певцом поддерживает Отар Кушанашвили, иногда они созваниваются. Эмоциями от последнего звонка журналист поделился накануне.

«Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит: «Работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию». Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — заявил 51-летний Кушанашвили в своем YouTube-шоу «Каково?!».

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Добавим, Отар Кушанашвили не раз подчеркивал, что восхищается творчеством братьев Меладзе.

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