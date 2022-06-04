Забыла про пуш-ап: Михалкова показала, как выглядит ее фигура без прикрас

Настоящую славу и популярность Юлии Михалковой принес КВН и шоу «Уральские пельмени». Из последнего актриса ушла в 2019-м якобы низких гонораров. С тех пор знаменитость активно ведет свои соцсети, играет в театре и даже открыла собственную школу по технике речи.

На этот раз Юлия показала в своей соцсети кадры с очередной фотосессии. 38-летняя звезда нарядилась в брючный костюм, а классический топ заменила жилетом, который надела на голое тело.

«Красота! Ух, какая классная! Просто богиня! Огонь», — писали восторженные пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Юлия Михалкова показала округлившийся живот.

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