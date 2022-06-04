«Это моя вина»: Кеосаян впервые высказался о разрыве с Хмельницкой

Режиссер и телеведущий счастлив в браке с журналистом Маргаритой Симоньян.

Актриса Алена Хмельницкая прожила в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном более 20 лет. Они воспитывали двух дочек и расстались в 2014-м, когда режиссер встретил на своем пути журналиста Маргариту Симоньян.

«Мы все поддерживаем отношения. Бывало, вместе отдыхали. Во всех ситуациях надо людьми оставаться. Так получилось. Моя обязанность содержать Алену, она мать моих детей. Она воспитала дочерей так, что мне за них не стыдно. Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина… Жизнь так сложилась», — рассказал Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Напомним, официальный брак Кеосаян и Симоньян заключили только в этом году. Пара воспитывает троих совместных детей.

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