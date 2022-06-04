«Как же хороша!»: Севастьянова без нижнего белья покрасовалась перед камерой

Почти десять лет назад Каролина Севастьянова стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Триумф спортсменки состоялся в Лондоне. Недавно «художница» отметила свое 27-летие и вернулась из Африки, где принимала участие в проекте «Звезды в Африке».

В своей соцсети Каролина поделилась горячими кадрами. Она позировала перед камерой в откровенном топе, который не предусматривает нижнее белье. Фанаты остались в восторге.

«Как же хороша! Вау! Красота! Превосходно выглядишь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Каролина Севастьянова со своим возлюбленным уехала в Монако. Избранником спортсменки является бизнесмен по имени Александр.

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