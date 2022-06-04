«Некая версия предательства»: известный продюсер – о решении Нетребко не выступать в России

Накануне Анна Нетребко выступила с заявлением, что планов выступать в России у нее больше нет, во всяком случае в ближайшее время. На ее слова отреагировал музыкальный продюсер и бизнесмен Александр Толмацкий, отец ныне покойного Кирилла Толмацкого, более известно как Децл.

«Конечно же, это некая версия предательства, но я считаю, что все это должно оставаться на их совести. Это их личный выбор, — заявил Толмацкий NEWS.ru.

По словам продюсера, есть люди, которые рассматривают свою родину просто как средство для зарабатывания денег, а есть патриоты, которые при любых обстоятельствах будут оставаться со своей страной, при этом абсолютно неважно, права ли родина в данный момент или нет.

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