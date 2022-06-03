Красоту видно: Михалкова в брюках – хите сезона не смогла скрыть, что вышла без белья

Юлия Михалкова очень женственно выглядит в неординарных нарядах.

Юлия Михалкова вновь примерила маскулинный комплект, позабыв про белье. Артистка облачилась в брючный костюм-тройку, отказавшись от рубахи.

Расположение жилета выдало, что и белье экс-звезда «Уральских пельменей» проигнорировала.

Похоже, что Михалковой нравятся подобные сочетания, поскольку совсем недавно она появлялась на публике в похожем костюме.

Отметим, что брюки с защипами на талии, как у Юлии Михалковой, называл в числе самых хитовых в сезоне стилист Александр Рогов.

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