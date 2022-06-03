Вот это поворот! Нетребко после громкого заявления рассказала европейцам, как Россия преобразилась к лучшему

Не так давно Анна Нетребко оскандалилась с отречением от страны.

Анна Нетребко в интервью австрийскому изданию Zeit заявила, что любит Россию и остается русской.

Также она сказала, что гордится званием народной артистки РФ. А про свое скандальное заявление, в котором она написала, что связывает свое будущее с Европой, она сообщила, что сделала его под давлением.

Но и это еще не все – Анна Нетребко признала в беседе с европейским представителем СМИ, что ее родная страна в последнее время изменилась в положительную сторону.

«За последние 20 лет многое было сделано для культуры в России. Не для меня лично, а для театров и концертных залов. Некоторые вещи сложились положительно для искусства, экономических условий», — прокомментировала Анна Нетребко.

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