«Очень престижно, горжусь»: в отличие от Хаматовой Нетребко не отказалась от звания народной артистки даже под давлением

Австрийский журналист пытался вывести Анну Нетребко на очередные заявления, но певица не поддалась.

Анна Нетребко дала интервью австрийскому изданию Zeit, в котором призналась, что свое скандальное заявление она сделала под давлением различных сил. По словам певицы, она сильно боялась санкций, а также того, что ее лишат австрийского гражданства.

Нетребко не поддалась на провокации журналиста и заявила, что любит россиян, Россию и считает себя русской. Оперная дива также не стала отказываться от понимания ценности звания народной артистки РФ.

«Я получила две награды, которые очень престижны в нашей стране (народная артистка РФ и лауреат Госпремии РФ, — прим. автора), и которыми я очень горжусь. Путин лично вручил мне обе», — сказала Анна Нетребко.

Она не скрыла, что в настоящее время пытается усидеть на двух стульях сразу, пытаясь найти истину где-то посередине.

Напомним, Чулпан Хаматова, в отличие от Анны Нетребко, оказалась не столь стойкой к давлению опытных представителей СМИ. На Латвийском ТВ она сказала, что не ценит звание народного артиста России и в любой момент готова отказаться от него.

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