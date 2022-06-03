«Минус 20 лет!»: экс-жена Лепса поразила публику омолаживающим преображением

Анна Шаплыкова, как и многие женщины, похорошела после развода.

Бывшая жена Григория Лепса Анна Шаплыкова, плотно взялась за свою внешность после развода с музыкантом. Как и Агата Муцениеце, она не только не поставила на себе крест, но, напротив, похорошела, постройнела, стала выглядеть моложе.

А после ее бьюти-преображения в салоне красоты она словно скинула не один десяток лет. И это притом, что Анна всего лишь покрасила волосы в более светлый оттенок.

«Минус 20 лет!», «Я подумала, что на фото — дочка Ева», «Очень идет оттенок! Освежает», — прокомментировали подписчики свежий снимок бывшей жены Григория Лепса в социальных сетях.

Напомним, 59-летний Григорий Лепс в очередной раз стал холостяком в декабре прошлого года. После 20 лет брака с Анной Шаплыковой и разрыва с ней он довольно долго не мог прийти в себя, публикуя грустные посты о своей растерянности в социальных сетях.

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