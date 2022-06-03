«Мамины копии!»: Мерьем Узерли засветила в Германии обеих дочек от турка и американца

Мерьем Узерли ни разу не была замужем, считая, что под венец она должна идти по велению сердца, а не под влиянием общественного мнения. Поэтому обе ее дочки появились вне брака.

Отцом Лары является турецкий бизнесмен Джан Атеш, а папа Лили — предприниматель из Америки, который покинул свою страну и переехал в Германию ради нее.

Сейчас звезда турецко-немецкого сериала «Великолепный век» живет в Берлине вместе с наследницами и своим возлюбленным. После вторых родов артистка быстро похудела и похорошела, а ее малышки окрепли и стали сильнее походить на свою знаменитую маму.

«Мамины копии!», «Доченьки красавицы растут, все в маму», «Вылитые Мерьем! Особенно Лара!» — комментируют фото Узерли с наследницами в ее соцсетях поклонники.

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