«В какой-то момент я испугалась»: Нетребко впервые рассказала, как на нее давили перед скандальным отречением от России

Певица не скрыла, что не захотела терять свое австрийское гражданство.

После того, как Анна Нетребко сделала свое знаменитое заявление, в котором написала, что связывает свое будущее с Европой и подчеркнула, что является налоговым резидентом Австрии, многие заговорили о том, что на нее надавили. Оперная дива впервые призналась, что это действительно так.

«Было давление с нескольких сторон и институтов, чтобы я что-то сказала об Украине», — заявила она австрийскому изданию Zeit.

Нетребко не скрыла, что испытывала страх в это период. «В какой-то момент я испугалась, что меня могут ошибочно внести в санкционный список или что мой австрийский паспорт может быть аннулирован, и я могу потерять все. Я также пережила несколько ночей, когда я реально боялась наступления следующего утра», — разоткровенничалась Анна Нетребко‎‎. ‎

По словам певицы, глава «Метрополитен-оперы» Питер Гелб не просто просил ее осудить действия России, но и давал ей конкретные слова для заявления по некоторым ведущим персонам страны. Нетребко от этого категорически отказалась, за что получила в ответ разорванный контракт с театром.

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