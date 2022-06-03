Уже не стриптизерша: как выглядит и чем теперь занимается брошенная приемная дочь Понаровской

Ирина Понаровская в ноябре прошлого года впервые рассказала, почему дважды возвращала свою приемную дочь Анастасию Кормышеву в детский дом.

Первый раз она это сделала под влиянием мужа Вейланда Родда-младшего. По ее словам, он мучил ребенка и оказывал психологическое влияние на нее. Она понимала, что, если откажет ему, в их доме случится нечто страшное.

«Я видела, как он кулаком мог стену пробить, показывая свою силу. Я думала, что он убьет меня вместе с моим сыном. <…> Вы не представляете, что он с ней делал! Он не давал ей есть, он заставлял ее голодать. От горя, от слез она орала, плакала, какала в штаны», — рассказала Ирина Понаровская.

Уже расставшись с мужем, Понаровская взяла дочь из детского дома опять. Девочке было уже 16 лет. Но опять отношения с Настей не заладились — артистка обвинила ее в краже кольца и вновь отказалась от нее.

В программе «10 самых» на ТВЦ Настя подтвердила первую версию Ирины Понаровской, заявив, что приемный отец был с ней жесток и давил на свою жену. А вот от второй — про кражу — категорически отказалась. Она заверила, что просто решила покрасоваться в украшениях Понаровской, сбегав в них до магазина, но звезда не поверила ей.

Сейчас она живет в коммунальной квартире вместе с сыном Федей. Мужа у нее нет, забыла про работу стриптизерши и занялась массажем. По словам Кормышевой, знаменитая бабушка не испытывает интереса ни к ней, ни к приемному внуку. Настя не таит на Понаровскую зла и обиды, но и уважения тоже не чувствует.

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