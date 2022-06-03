Отпевал священник: как прошли похороны победительницы «Битвы экстрасенсов» Елены Ясевич

В эту пятницу, 3 июня, в Санкт-Петербурге похоронили победительницу двенадцатого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елену Ясевич. Ясновидящая умерла 31 мая, ей было всего 43 года.

Отпевали тело Елены Ясевич в маленьком храме на окраине Санкт-Петербурга. Как сообщает «КП-Петербург», людей на прощании с магом было немного. И это удивительно, потому что за победу Елены в «Битве экстрасенсов» голосовали сотни тысяч ее поклонников.

Делать фотосъемку во время прощания было запрещено. Присутствовавшие на похоронах маги и экстрасенсы, коллеги Елены Ясевич, строго следили за тем, чтобы это требование не нарушалось.

Когда церковный обряд закончился, в сопровождении священника гроб вынесли из церкви и на катафалке отправили в неизвестном направлении. Раскрыть место захоронения родные Ясевич отказались. По некоторым данным, Елену Ясевич будут кремировать.

Из родных у покойной осталась мама и 16-летняя дочка. Известно, что незадолго до смерти Елена Ясевич потеряла дочь, мужа и брата.

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