«Возле коляски оказался левый тип»: у Селены Майер из «Дома-2» едва не похитили ребенка

Жуткую историю рассказала в микроблоге экс-участница «Дома-2» Селена Майер. Какой-то незнакомец пытался похитить сына Селены прямо у нее на глазах.

Молодая мама отвлеклась, чтобы вызвать такси, как вдруг рядом с малышом Аленом появился незнакомец.

«Я просто стояла вызывала такси, и возле моей коляски оказался какой-то левый тип, который трогает моего ребенка, — поделилась Селена Майер на видео в микроблоге. – Я его чуть ли там просто! Я не знаю!»

В этот же момент рядом с Селеной оказались люди, которые помогли оттеснить странного мужчину от коляски с малышом. Шокированная произошедшим, Селена Майер публично поблагодарила их за это.

Оставлять эту историю просто так экс-участница «Дома-2» не намерена. Она хочет запросить видео с камер наблюдения, отыскать незнакомца и выяснить, что ему было нужно от ее ребенка.

Напомним, Селена Майер родила сына в июле 2021 года. С отцом Алена она рассталась и растит мальчика одна.

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