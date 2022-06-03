«Люблю свою страну, остаюсь русской»: Нетребко не стала отрекаться от корней под провокацией австрийцев

Анна Нетребко поговорила с австрийскими журналистами издания Zeit, которые в ходе беседы не раз пытались вывести оперную певицу на очередные заявления с ее стороны. Однако артистка в этот раз не поддалась на подстрекательство.

«Я люблю свою страну, культуру, людей. Я не считаю верным то, что сейчас происходит, но я остаюсь русской», — сказала Нетребко австрийскому корреспонденту, когда тот попытался спровоцировать ее на очередное «отречение».

Тогда австрийский журналист обвинил певицу в том, что она пытается усидеть на двух стульях одновременно. «Вы недостаточно критичны для Запада, и вы слишком критичны для России», — сказал австриец Анне Нетребко.

«Я не могу угодить всем. Мне придется жить так. Да, я хочу сесть на эти два стула, даже на три, если придется. Однажды люди поймут — я не предатель своей родины», — сказала Анна Нетребко

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