Ужин при свечах: Тигран Салибеков воссоединился с Юлией Белой после развода с женой

Участники реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков и Юлия Белая возобновили свои отношения после паузы.

В микроблоге Тигран Салибеков поделился видео, которым доказал, что у него и Юлии Белой все хорошо.

Парочка сходила в ресторан азиатской кухни, где при свечах насладилась роллами.

Тигран Салибеков и Юлия Белая во время свидания выглядели абсолютно счастливыми.

Тигран заснял, как светится улыбкой Юлия, угощаясь роллами. А затем Белая поделилась кадрами, которые сделала в автомобиле Салибекова.

Не исключено, что Тигран пригласил Белую в ресторан, чтобы отметить официальный развод с женой и матерью своих детей Юлией Салибековой.

Стоит отметить, что это первые видео, появившиеся в микроблоге Тиграна Салибекова, с момента официального развода с Юлией Салибековой. Он состоялся в минувший понедельник, 30 мая. Тигран на заседание суда не явился и почти всю неделю не выходил на связь с подписчиками микроблога.

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