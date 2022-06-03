«Приехал «опаздун»: Алена Рапунцель с детьми и мужем встретилась с подругой по «Дому-2» Сашей Черно

Веселая компания экс-участников реалити-шоу отправилась на водную прогулку по Москва-реке.

Алена Рапунцель впервые за долгое время встретилась с Сашей Черно. Экс-участницы «Дома-2» устроили себе отдых на воде, отправившись на прогулку на катере по Москва-реке.

Алена Рапунцель была вместе с мужем Ильей Семиным и двумя сыновьями — Богданом и Святославом. Саша Черно взяла с собой младшую сестру Татьяну.

В микроблоге Алена Рапунцель поделилась видео, которым запечатлела несколько моментов прогулки по Москва-реке.

«Мы, наконец, собрались нашей компанией. Наконец-то приехал этот «опаздун» — Саша Черно», — показала Рапунцель подругу по «Дому-2». «Ну что вот ты рассказываешь сказки, а? Все врет, как всегда», — рассмеялась в ответ Черно.

Затем Алена Рапунцель поделилась кадрами, записанными на катере. Очевидно, что всем собравшимся было хорошо в обществе друг друга.

«Конечно, не тот катер, что мы хотели, но тоже хорошо», — сказала Алена Рапунцель. «Да, хотя бы что-то уже», — подтвердила Саша Черно.

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