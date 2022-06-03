Хвалил Васильев: Муцениеце в головном уборе – хите лета – появилась в Кирове

Историк моды считает его очень женственным и милым.

Год назад Александр Васильев предрекал шляпкам клош популярность среди модниц. Как это часто бывает относительно предсказаний историка моды, его слова оправдались.

И зимой, и весной, и этим летом клош бьют все рекорды популярности. Вот и Агата Муцениеце не смогла отказать себе в удовольствии примерить модную вещицу в Кирове. Клош цвета старой соломы звезда надела в комплекте с трендовым кроп-топом и бра в тон.

Отметим, что коллега Александра Васильева по «Модному приговору» Эвелина Хромченко говорила про этот тон бежевого. Ведущая предупреждала, что с ним нужно быть острожным, поскольку идет он немногим.

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