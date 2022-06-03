«Делать то, что лучше всего получается»: Светлана Лобода оправдалась за выступление на корпоративе в Ереване

Певица Светлана Лобода, которая на протяжении довольно продолжительного времени изображала на публике вселенскую скорбь, решила-таки, что пришла пора развлекать народ.

В телеграм-канале звезда сообщила, что возобновляет концертную деятельность, потому что деньги ей нужны, якобы, для благотворительности.

«Начать выступать было одним из достаточно сложных моих решений. Я не давала никаких концертов уже три месяца. Сегодня я принимаю решение возобновить концертную деятельность, делать то, что у меня лучше всего получается. Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране, своему родному городу Ирпень», — написала в телеграм-канале Светлана Лобода.

Первое после долгой паузы выступление Светланы Лободы состоялось в Ереване. Это была частная вечеринка, куда звезду пригласили, заплатив круглую сумму.

После того, как видео с концерта попало в Сеть, на Светлану Лободу обрушился хейт, который и заставил ее высказаться.

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