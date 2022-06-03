«Неподходящее время»: Нетребко отказалась выступать в России

Анна Нетребко получила скандальную славу после заявлений на фоне известных событий, когда певица сказала, что связывает свое будущее с Европой и именно там будет гастролировать.

Это произошло после того, как многие зарубежные театры и концертные залы разорвали с ней контракты. В России с ней расторгли договор в Новосибирском театре оперы и балета, Дмитрий Рогозин отозвал приглашение на космодром, где ранее предлагал ей выступить для космонавтов.

А вот Мариинский театр не стал отвергать ее участия в ежегодном санкт-петербургском фестивале «Белые ночи». Там даже на фоне всех этих скандалов подтвердили – да, Анна Нетребко выступит в Северной столице.

Сейчас стало известно, что оперная дива сама отказалась от приезда на родину.

«На данный момент у меня нет планов петь в России. Даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, я не думаю, что сейчас подходящее время. Но скажу для ясности: мне нравится выступать в моей стране, и я с нетерпением жду возможности снова петь там — как только позволят обстоятельства. Я научилась там музыке, начала свою карьеру, и я очень ценю возможность выступать для публики в России», — сказала Анна немецкому изданию Zeit.

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