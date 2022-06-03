Акцент на грудь: Ирина Пегова в платье из стрейчевого хлопка Dolce&Gabbana подчеркнула женственные формы

Актриса Ирина Пегова предстала на съемках в роскошном образе, дополнив наряд шляпкой с вуалью.

Звезда театра и кино Ирина Пегова у режиссеров нарасхват. Актриса много играет на сцене и снимается в сериалах.

Так, сейчас Ирина Пегова задействована сразу в нескольких проектах. Один из них фильм — «Моя мама шпион».

Актриса поделилась в микроблоге кадрами, которые были сделаны во время подготовки к съемкам.

На фото Ирина Пегова предстала в роскошном образе. Звезда позирует в красном платье, подчеркнувшем самую женственную часть тела — пышную грудь Ирины Пеговой. Голову актрисы украшает шляпка с вуалью.

«Ну, вот оно — долгожданное платье! Девушки мне для съемок сшили платье из ткани Dolce&Gabbana — стрейчевый хлопок! Спасибо за помощь и сотрудничество! «Моя мама шпион». Думали, погреемся на съемках в гольф-клубе, но нет, пока только мерзнем», — написала под фото Ирина Пегова.

Поклонники Ирины Пеговой пришли в восхищение, увидев ее в этом образе. Они сделали актрисе комплименты, назвав ее шикарной женщиной.

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