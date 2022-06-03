«Спасала других, себя не смогла»: Влад Кадони заговорил об умершей победительнице «Битвы экстрасенсов» Елене Ясевич

Ведущий «Дома-2» и участник одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Влад Кадони в микроблоге почтил память победительницы проекта Елены Ясевич.

Он опубликовал черно-белое фото медиума и признался, что выполнит обещание, которое дал ей при жизни. Уточнять, что именно имеется в виду, Влад Кадони не стал.

«Елена Ясевич. Помним. Любим. Скорбим. Я запомню тебя такой навсегда. Доброй. Нежной и откровенной. Спасала других. Себя не смогла. Мое обещание в силе», — написал Влад Кадони.

Напомним, Елена Ясевич умерла 31 мая, ей было всего 43 года. Известно, что перед своей смертью Ясевич потеряла самых близких людей — дочь, мужа и брата.

Третьего июня победительницу шоу телеканала ТНТ «Битва экстрасенсов» похоронили. Влад Кадони на прощании присутствовать не смог. Телеведущий посвятил покойной скорбный пост.

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