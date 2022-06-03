«Говорит с акцентом!», «Не наша!»: после Пугачевой хейтеры затравили ее внучку

Не утихает шумиха вокруг семьи Аллы Пугачевой. Народная артистка не делала громких заявлений, а просто улетела на неопределенное время с младшими детьми и мужем Максимом Галкиным в Израиль.

А вот комик не подыскивал слова для своих выражений. Видимо, за это Алле Борисовне и досталось, ведь в народе говорят: муж и жена — одна сатана.

Заодно хейтеры песочат и всех остальных родственников Пугачевой — все-таки близкие люди. На этот раз досталось даже единственной внучке певицы Клавдии Земцовой. Кристина Орбакайте выставила в Сеть кадры с ее дня рождения, где на видео понятно, что наследница артистки говорит с американским акцентом. Она с рождения живет в США и является гражданкой этой страны, как и ее родители.

«Почему она говорит с акцентом? Родители же русские?», «Ну девочка уже не наша совсем», «Еле говорит», — написали пользователи в Сети.

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