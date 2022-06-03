Акцент на ножки: певица Алсу в роскошном платье застыла в кокетливой позе, обнажив красивый загар

Певица Алсу показала два летних наряда — пудровый и цвета майской травы.

Если вы еще не определились, какие платья стоит купить для прохладных летних вечеров, то подсказку можно найти в микроблоге певицы Алсу.

Звезда продемонстрировала два прекрасных летних платья. Оба подойдут для не очень жарких дней, поскольку имеют длинные рукава.

Певица Алсу позирует в платье-рубашке цвета майской зелени с воланом по подолу. Вокалистка кокетливо расстегнула нижние пуговицы, чтобы показать свои стройные и уже успевшие загореть ножки.

На другом фото Алсу позирует в пудровом платье. Как и первое, оно приталено и с воланом, но длиной выше колена.

«Зеленое или розовое? Длинное или короткое? Очень красивая и женственная летняя коллекция», — подписала кадры певица Алсу.

Поклонники заявили, что стройной красавице Алсу идут оба наряда.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.